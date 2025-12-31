Jubilaciones de ANSES en enero: aumento por inflación, bono vigente y cambios clave en la liquidación

El arranque del año trae ajustes relevantes para quienes cobran jubilaciones y pensiones de ANSES. Tras un cierre de 2025 con ingresos reforzados por el aguinaldo y pagos extraordinarios, enero se presenta con una combinación de actualización mensual, continuidad del bono y modificaciones técnicas que impactan en el monto final que perciben algunos beneficiarios.

Cómo impacta el aumento de enero en jubilaciones y pensiones

ANSES aplicó en enero el incremento mensual vinculado a la inflación, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. Esta actualización forma parte del esquema de movilidad vigente y se refleja directamente en los haberes previsionales desde el primer cobro del año.

Con este ajuste:

Las jubilaciones y pensiones aumentan en línea con la inflación medida dos meses atrás .

. El incremento se suma al haber mensual habitual.

El cobro respeta el calendario oficial según la terminación del DNI.

Qué pasa con el haber mínimo en enero

A partir del aumento, quienes perciben el haber mínimo reciben en enero:

El monto actualizado de la jubilación mínima .

. El bono extraordinario completo, que se paga junto con el haber mensual.

Este esquema busca sostener el ingreso de los jubilados con menores recursos, en un contexto de subas generalizadas de precios.

Cómo funciona el bono para quienes superan la mínima

Para los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo, ANSES mantiene un refuerzo variable. El objetivo es que, sumando jubilación más bono, el ingreso total no supere el tope definido por el organismo.

En la práctica:

El bono no es fijo para este grupo.

para este grupo. El monto se calcula de manera tal que el total cobre hasta el límite establecido.

A mayor haber, menor refuerzo.

El tope máximo del bono sigue siendo de $70.000.

El cambio clave del bono en enero: qué dice la letra chica

La principal novedad de enero no está en el aumento ni en el calendario, sino en la forma de liquidación del bono. El Boletín Oficial aclara que el refuerzo:

Se paga por titular y no por beneficio .

. En pensiones con copartícipes, se liquida un solo bono, aunque haya más de una persona asociada.

Este criterio corrige situaciones que se habían dado en diciembre, cuando una redacción más amplia permitió pagos duplicados en algunos casos.

Por qué algunos jubilados cobran menos que en diciembre

El cambio técnico no elimina el bono, pero reduce el universo de personas que lo perciben de manera individual. Por eso, en enero puede ocurrir que:

El haber mensual sea más alto por el aumento.

El ingreso total resulte menor que en diciembre, al cobrarse un solo bono por beneficio.

Esta situación explica por qué algunos jubilados y pensionados notan una diferencia negativa en la comparación intermensual, aun con ajuste por inflación incluido.

Qué revisar al cobrar en enero

Para evitar confusiones, ANSES recomienda controlar:

El haber actualizado con el aumento por inflación.

con el aumento por inflación. El monto del bono aplicado , si corresponde.

, si corresponde. El detalle del recibo, especialmente en casos de pensiones compartidas.

Estos cambios convierten a enero en un mes clave para entender cómo se aplican los refuerzos y por qué, más allá del aumento, el ingreso final puede variar respecto de diciembre.