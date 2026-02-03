Jubilación Monotributo: ¿Cuánto hay que aportar por categoría y cuál es el haber mínimo de ANSES?

El inicio de febrero de 2026 marca un punto de inflexión para los más de 5 millones de pequeños contribuyentes en Argentina. Tras la entrada en vigencia de las nuevas escalas de ARCA (ex AFIP), el componente previsional del Monotributo sufrió una actualización que impacta directamente en el costo mensual y en la proyección del haber jubilatorio futuro.

Para quienes desarrollan su actividad bajo el Régimen Simplificado, la jubilación suele ser una fuente de dudas recurrentes. A diferencia de los empleados en relación de dependencia, el aporte del monotributista es una suma fija que determina un acceso estandarizado al sistema previsional.

Los nuevos montos de los aportes jubilatorios en febrero

A partir de este mes, los aportes con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se han actualizado. Este componente varía según la categoría en la que te encuentres posicionado tras la reciente recategorización.

Tabla de aportes previsionales por categoría (febrero 2026):

Categoría A: $15.616,17

$15.616,17 Categoría B: $17.177,79

$17.177,79 Categoría C: $18.895,57

$18.895,57 Categoría D: $20.785,13

$20.785,13 Categoría E: $22.863,64

$22.863,64 Categoría F: $25.150,00

$25.150,00 Categoría G: $35.210,00

$35.210,00 Categoría H: $49.294,00

$49.294,00 Categoría I: $69.011,60

$69.011,60 Categoría J: $96.616,24

$96.616,24 Categoría K: $135.262,74

Es fundamental recordar que si además trabajás en relación de dependencia, estás exento de pagar este ítem en tu cuota de Monotributo, ya que tus aportes jubilatorios se derivan de tu recibo de sueldo.

¿Cuánto cobra un jubilado monotributista hoy?

Una de las realidades más importantes para el sector es que, bajo el sistema actual, la enorme mayoría de los monotributistas que aportaron siempre en las categorías bajas o medias acceden únicamente al haber mínimo.

En febrero de 2026, tras el aumento del 2,85% dispuesto por ANSES basado en la inflación de diciembre, la jubilación mínima se ubicó en $359.254,35. Al sumarse el bono de refuerzo de $70.000 (que el Gobierno mantiene vigente), el ingreso total de bolsillo para los jubilados de la mínima alcanza los $429.254,35.

¿Aportar en una categoría más alta mejora la jubilación?

Esta es la pregunta del millón. El cálculo previsional para el trabajador independiente no es tan lineal como en el régimen general. El haber se compone principalmente de la Prestación Básica Universal (PBU), que en febrero de 2026 es de $164.342,47, y suplementos que dependen de la historia laboral.

Aportar en la Categoría K (la más alta) implica un pago previsional casi nueve veces superior al de la Categoría A. Sin embargo, esto no garantiza una jubilación nueve veces mayor. Para que el haber final supere significativamente el mínimo, el contribuyente debe haber revistado en categorías altas durante una gran parte de sus 30 años de aportes o haber combinado años en el régimen de Autónomos o relación de dependencia.

Requisitos vigentes para jubilarse en 2026

A pesar de los cambios en las escalas, los requisitos de acceso al beneficio se mantienen firmes este mes:

Edad: 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres.

60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Aportes: 30 años de servicios registrados.

Si no llegás a los años de aportes, podés consultar por la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), que en febrero de 2026 paga el 80% del haber mínimo, situándose en $287.403,48 (sin contar el bono).

El consejo para el contribuyente

Dado que el aporte al Monotributo es un régimen simplificado, los expertos recomiendan a quienes están en las categorías superiores considerar el Monotributo como una base previsional y complementarlo con herramientas de inversión o fondos de pensión privados si aspiran a mantener un nivel de ingresos similar al de su etapa activa, ya que el sistema estatal tiende a equiparar los haberes de los independientes hacia el piso del salario mínimo.