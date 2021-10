Juan Grabois: “Me hace ruido la fortuna de los Kirchner”

El dirigente social, Juan Grabois, manifestó que le genera dudas las forma en la que los Kirchner hicieron su fortuna e indicó que tienen usos y costumbres de la burguesía argentina.

“A mí me hace ruido, a la base no. Creo que la regeneración de la política necesita de un voto, no de pobreza, pero sí de simplicidad de vida. No me gusta que haya políticos ricos”, declaró el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos

“No pienso que esté mal tener un patrimonio importante, pero los políticos que se admiran como Merkel o Biden tienen patrimonios superiores a los de Argentina y nadie los investiga demasiado”, explicó Juan Grabois en una entrevista radial respecto a las causas de corrupción de los Kirchner.