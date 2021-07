Juan Grabois: “no conozco ningún dirigente social que sea rico”

El dirigente social, Juan Grabois, defendió el trabajo que realizan las organizaciones sociales; y afirmó que no conoce a nadie del sector que “sea rico”.

En una entrevista televisiva, Juan Grabois fue entrevistado por la denuncia de una mujer sobre la exigencia de asistir a las marchas a cambio de “no quitarle el plan”. “Es humillante, me parece un espanto, pero esto no invalida los movimientos sociales. Es una falacia argumentativa tomar un caso particular y generalizarlo”, declaró el dirigente.

“Hay muchos casos particulares, pero en la inmensa mayoría de los trabajadores, de los militantes de las organizaciones sociales, realizan una labor noble. no conozco ningún dirigente social que sea rico”, expresó Grabois ante la acusación sobre dirigentes adinerados.