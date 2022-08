Jorge Lanata reveló lo que nadie imaginaba: “Cristina Kirchner orquestó el plan huir”

Jorge Lanata hizo un duro monólogo en su programa PPT, que se emite por El Trece, donde apuntó directamente contra Cristina Kirchner.

El periodista analizó las denuncias contra la vicepresidenta y el juicio que podría condenarla en los próximos días.

Jorge Lanata sin filtros

“Lo último que esperaba Cristina Kirchner eran los mensajes en el celular de José López. A López lo encontraron con un bolso con 9 palos verdes, tratando de entrar a un convento. Los dólares estaban, López estaba, el convento estaba”, arrancó el conductor.

Jorge Lanata remarcó: “Austral Construcciones nació días antes del gobierno de Nestor Kirchner y cerró al terminar el gobierno de Cristina. Lázaro era un monotributista que compró estancias que equivalen a 20 veces la superficie de Capital Federal en la provincia de Santa Cruz. La misma provincia en la que Lázaro dejó 24 rutas abandonadas”.

El animador reveló lo que nadie imaginaba, citando la investigación del fiscal: “Cristina orquestó el plan huir, abandonar las rutas y limpiar todo. Máximo tenía intervención y conocimientos sobre lo que se licitaba en su provincia. De la mano de Báez se fueron del estado 2.500 millones de dólares”.



Ver este vídeo en YouTube Jorge Lanata abrió su programa con el demoledor monólogo contra Cristina Kirchner.

Una durísima pena

Jorge Lanata informó que el fiscal Luciani “va a pedir entre 10 y 12 años de prisión para Cristina, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ese fallo va a ser apelado y no afecta a Cristina para la elección de 2023. No va a estar proscrita. No va a tener condena firme hasta que la Corte decida”.

El conductor advirtió: “Hebe de Bonafini, La Cámpora y el resto de los K está convocando a la gente en la calle si la condenan. No importa la gente que haya, porque en la justicia no se vota. Lo que afecta a la gobernabilidad es la impunidad. La democracia se construye en base a la justicia, y no hay democracia plena mientras todo de lo mismo”.

El animador, que ya había causado conmoción la semana pasada con la entrevista a “Shakira” cerró su monólogo con fuertes palabras: “No da todo lo mismo. No da lo mismo laburar, que cobrar un plan, no es lo mismo aprobar una materia en el colegio, que pasar de grado por decreto, no es lo mismo robar que ser honesto”.