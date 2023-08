Jorge Lanata contra Javier Milei: "Por algún motivo, la gente lo vota. No es serio, dice cualquier cosa e igual gana"

Eduardo Feinmann y Jorge Lanata analizaron lo que sucede con Javier Milei de cara a las próximas elecciones y no tuvieron filtros.

Reclamos e ironías

"No sabés para dónde va a dispararse el voto", arrancó Feinmann, y Lanata le respondió: "A ver si nos entendemos: Milei, a través de una medium, habla con su perro muerto. ¿Entendemos esto? No es una broma".

Y agregó: "Entonces, si hoy estamos todos hablando de un tipo que hace eso, ese tipo puede ganar. Porque es tan irracional que la adhesión a él está llegando por cualquier otra cosa. No importa lo que digamos de él. No le quitó un voto la venta de cargos ni la de órganos".

Lanata fue sincero: "Algo pasa. Me acuerdo en ese sentido, y creo que si tengo que pensar a quién se parece, se parece más que nada a Trump. Lo que pasa es que Trump está en Estados Unidos y con plata. Trump en un momento dijo: 'Yo puedo matar a alguien en la 5ta. Avenida en este momento y no me pasaría nada'. Tenía razón".

Jorge especificó: "Existe esta cosa de la posverdad, que no importa lo que muestres que la gente ratifica su creencia en lo que piensa. Eso lo acerca. No es serio, y por algún motivo la gente lo vota. Es muy probable que gane una persona que dice cualquier cosa y que igual gana".

Feinmann entonces intervino para afirmar: "Menem también era un recontra personaje y le terminó ganando al aparato de Cafiero. ¿Y si Milei es Menem?".

Y cerró diciendo: "¿Si es el nuevo Menem del siglo XXI? Si Menem ganó con el salariazo, ¿por qué no puede ganar Milei con la dolarización?".

