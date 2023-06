El duro análisis de Jorge Lanata y su equipo sobre la reaparición de Cristina Kirchner: "Estaba muy alterada"

Jorge Lanata habló de la reaparición de Cristina Kirchner: la vicepresidenta dio un extenso discurso en Santa Cruz que no dejó a nadie indiferente.

El periodista fue contundente: "Estaba muy alterada ayer". Entonces le dio la palabra a su panelista Jésica Bossi que expresó: "Empezó a disparar uno por uno".

La joven remarcó: "Ella dice: 'Yo cuando era Presidenta no tomaba decisiones que generaran internas políticas, no llamaba a por ejemplo candidatos a las provincias para armar una lista paralela'".

La periodista explicó que la ex senadora nacional "le está pidiendo públicamente a Alberto Fernández que no sea presidente. Está claro que Alberto Fernández no tiene el poder, pero es una contradicción, por los argumentos que daba para pedir que no existiera una interna".

