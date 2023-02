Jorge Lanata habló del caso Lucio Dupuy, dijo cosas muy fuertes y generó una gran polémica

Magdalena Espósito y Abigaíl Páez están siendo juzgadas por haber torturado, golpeado, abusado y asesinado a Lucio Dupuy, de cinco años.

Lo que dijo Jorge Lanata

El conductor generó polémica con sus duras declaraciones sobre el caso: "No tiene ningún sentido la lista de responsabilidad de todos los tipos que dieron vuelta la cara ante lo que le pasaba".

Jorge agregó, sin filtros, como siempre lo hace: "Tenemos que hacer menos leyes y cumplir las pocas que tenemos. Es una cosa torpe y hasta infantil".

Su panelista Rolando Barbano acotó: "Hay sumarios abiertos, Jorge, pero no obviamente no han avanzado y no han logrado determinar la responsabilidad de nadie".

El especialista en policiales remarcó: "Se hizo una investigación desde la unidad de Investigación Fiscal de la provincia de La Pampa. Abrieron sumarios y se pidieron informes al Ministerio de Salud, de Educación y a la Policía de por qué no hicieron nada".

El crimen de Lucio Dupuy

El niño de cinco años falleció el 26 de noviembre del 2021. Su madre y su pareja están acusadas de su muerte.

Los peritos que hicieron la autopsia confirmaron que Lucio sufrió 15 meses de maltrato, golpizas y abusos a manos de las dos mujeres.