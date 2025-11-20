Johnny Depp deslumbró en La Plata con una camiseta de Gimnasia

Andrea Fernández
El reconocido actor Johnny Depp visitó La Plata durante la última semana para presentar su más reciente película, además de participar en una exclusiva masterclass en el Teatro Coliseo Podestá. En el marco de su visita, el protagonista de “Piratas del Caribe” fue declarado “visitante ilustre” y recibió la llave de la Ciudad, un reconocimiento a su carrera y su conexión con la cultura.

El obsequio argentino que impresionó a Depp

En las redes sociales ha circulado una imagen que ha sorprendido a sus seguidores: el actor, vestido con una camiseta de Gimnasia y Esgrima, se ha convertido en tendencia. La foto fue publicada por el artista Nicanor Crotto, quien obsequió a Depp una cuchilla de diseño único, inspirada en el tema pirata y con detalles criollos.

Este encuentro, marcado por gestos de amistad y reconocimiento cultural, ha dejado una huella en la ciudad de La Plata, que se siente orgullosa de haber recibido a una figura tan destacada del cine internacional.

Más leídas