Finalmente habló Jey Mammón: "No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder"

Jey Mammón fue acusado del presunto abuso sexual de un menor de edad. El denunciante es Lucas Benvenuto, que contó lo que vivió con el conductor de Telefe cuando tenía 14 años.

Nuevas revelaciones

En LAM, Ángel de Brito habló del tema y dijo cosas muy fuertes, incluyendo las charlas privadas que tuvo con Jey, donde el animador de Telefe expresó opiniones controvertidas.

El periodista reveló el intercambio a través de mensajes de texto que tuvo con su colega: "'Miente en la edad', fue una de las cosas que me dijo Jey. Todos los mensajes iban con repreguntas mías que no tuve respuestas".

Ángel reconoció: "Hemos hablado miles de veces de temas privados con Jey, pero nunca jamás me habló de un novio de 14 años, porque obviamente yo no hubiese seguido con esa charla".

De Brito remarcó: "Nunca jamás Jey me habló de una denuncia de extorsión, que todavía no apareció y él, muy mal asesorado, la pone en su comunicado".

El periodista contó: "Jey después me dijo: ‘No hay nada de qué esconderse cuando no hay nada que esconder’, ¡pero él se escondió!".

Ángel dio entonces información inesperada: "También me agregó que iba a hacer el programa el domingo. Acto seguido a la tarde Telefe lo echa porque si bien no lo despidieron, el canal habló con él y consensuaron que no fuera. Obviamente no hay vuelta atrás en lo laboral y en otros trabajos suyos como publicidades y el disco que había grabado".

De Brito reveló: "La empresa bajó línea y le hizo un pedido a los conductores del canal. En el casamiento de Lizy, Jesica Cirio estaba espantada y no sabía cómo iba a hacer el programa el domingo. Todavía no se había determinado que estuviera Georgina".