Eduardo Feinmann acorraló a Javier Milei hablándole sobre su salud: "El rumor es que usted tiene Asperger"

Javier Milei no deja de protagonizar polémicas y, durante los últimos días, corrieron rumores sobre un posible problema de salud del candidato liberal.

Fiel a su estilo frontal, Eduardo Feinmann le preguntó directamente al referente político si tenía el Síndrome de Asperger en LN+.

No se calló nada

El conductor fue muy frontal: "¿El Asperger bien? El rumor es que usted tiene Asperger, que usted se fue a hacer ver a Estados Unidos, que fue a ver a un psiquiatra".

Javier Milei no se quedó callado: "Eso es mentira. Usted sabe que el viernes arranca el Año Nuevo Judío, 5784. Me fui a pasar Shabbat con unos amigos, porque después no los puedo ver por un rato largo".

El candidato acusó a Elisa Carrió de sembrar esa clase de rumores contra él: "Estas sospechas, estos delirios ya los fabricó en la campaña de 2021 esa señora llamada Elisa Carrió".

Y detalló: "Al punto tal que fueron y hasta consiguieron mi historia clínica porque querían saber, porque me agredían y como no respondía decían: 'Qué problema, debe estar empastillado'. Esa metodología de ensuciarme es bien de casta".

A continuación, mirá el video.

Qué es el SA

El síndrome de Asperger (SA) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades para la interacción social y la comunicación no verbal, junto a patrones de comportamiento repetitivos.