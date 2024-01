Habló Milei y defendió a Caputo a punto de conocerse la inflación de Diciembre: ¿Qué dijo el Presidente?

El líder de La Libertad Avanza y Presidente de la República Argentina, Javier Milei, habló en la vuelta de su viaje a la Antártida y reconoció la labor del Ministro Caputo. Lo hizo en las horas previas a que se conozca de cuánto fue la inflación en el mes de diciembre.

“30% es un numerazo, es un espanto, claro, pero veníamos para un 45%; si lo metemos en 30 es un logro fenomenal, abatimos un tercio en un mes. Hay un desastre inflacionario, pero si es del 30 tienen que sacarlo a pasear en andas a Caputo”, sostuvo Milei.

El Primer Mandatario también se refirió al Paro General del 24 de Enero propuesto por la CGT. “Es parte de la lógica del sistema, la Constitución avala que hay un derecho a huelga. Es una cuestión entre los gremios y los trabajadores que representan, no tengo por qué meterme, pero lo que no pueden decirme es que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer”, manifestó el Libertario.

“A lo largo de la historia argentina todos los ajustes recayeron en el sector privado; es la primera vez que el ajuste recae el 60% en el sector público. Hemos presentado un programa de estabilización duro”, sentenció.