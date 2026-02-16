IPS: Extendieron el plazo para renovar asignaciones familiares y pensiones ¿Cuál es la fecha límite?

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires confirmó una noticia clave para miles de beneficiarios: la extensión del plazo para la presentación de documentación respaldatoria. Esta medida busca evitar la baja automática de las asignaciones familiares y ciertos beneficios pensionarios que requieren actualización anual.

A diferencia de los trámites en ANSES, el IPS exige que los jubilados y pensionados con familiares a cargo validen su situación de forma obligatoria para garantizar la continuidad del pago.

Nueva fecha límite para la renovación

A través de la Resolución 7/2026, el organismo previsional bonaerense estableció que el nuevo vencimiento para completar el trámite es el 31 de mayo de 2026. Originalmente, muchos de estos plazos operaban a principios de año, pero la prórroga otorga un alivio a quienes aún no han podido reunir la documentación o gestionar el turno correspondiente.

Es fundamental cumplir con esta fecha, ya que el IPS advirtió que, una vez vencido el plazo, se procederá a la baja inmediata en las planillas de pago de los conceptos no renovados.

Quiénes deben realizar el trámite

La medida alcanza a todas aquellas personas que perciben una jubilación o pensión en el IPS y tienen familiares a cargo por los cuales cobran una asignación. Los casos principales incluyen:

Hijos menores de 18 años: Deben residir en el país, ser solteros y estar bajo la responsabilidad del titular.

Hijos con discapacidad: En este caso no hay límite de edad, pero se debe presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y, si corresponde, la curatela.

Cónyuges: Renovación de la documentación que acredite el vínculo y la situación de ingresos.

Ayuda Escolar Anual: Presentación de los certificados de alumno regular de los niveles inicial, básico y polimodal.

Requisitos y documentación necesaria

Para que la renovación sea exitosa, el beneficiario debe presentar:

Formulario 109 completo.

DNI (frente y reverso) del titular y de todo el grupo familiar.

Declaración Jurada de ingresos del grupo familiar (según Decreto 1460/12).

Certificación negativa de ANSES del titular y los mayores de 16 años del grupo familiar.

Partidas de nacimiento o matrimonio actualizadas según el caso.

Cómo realizar la gestión paso a paso

El trámite se denomina “Asignación Familiar – Renovación” y se puede gestionar de manera ágil a través de los canales digitales del instituto:

Plataforma Online: Ingresar a la web oficial del IPS y seleccionar la opción de trámites no presenciales.

Sedes Físicas: También se puede realizar de forma presencial en la sede central de La Plata o en los Centros de Atención Previsional (CAP) del interior de la provincia, previa solicitud de turno.

Seguimiento: Una vez enviada la documentación, el sistema permite consultar el estado de la solicitud para verificar si fue aprobada o si requiere alguna corrección.

Calendario de pagos de febrero 2026

Además de la prórroga, el IPS recordó el cronograma de cobro para el mes en curso. Los pagos se realizarán entre el jueves 26 y el viernes 27 de febrero, divididos según la terminación del DNI:

Jueves 26 de febrero: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; y todas las pensiones sociales no contributivas (DNI 0 al 9).

Viernes 27 de febrero: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

El vencimiento para el cobro por ventanilla en las sucursales bancarias será el 25 de marzo de 2026.