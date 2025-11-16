IPS confirma el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados y pensionados bonaerenses

En la recta final del año, muchas personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires esperan conocer las fechas oficiales de cobro para organizar sus gastos y prever el retiro de sus haberes. El Instituto de Previsión Social (IPS) difundió el cronograma correspondiente a noviembre 2025, que establece días específicos según la terminación del DNI y asegura un orden en la atención.

Cómo será el pago de haberes de noviembre del IPS

El IPS informó que los haberes de noviembre estarán disponibles a partir del jueves 27, siguiendo un esquema escalonado que diferencia entre jubilaciones, pensiones contributivas y pensiones sociales no contributivas.

Para facilitar la lectura, el cronograma se detalla de la siguiente manera:

Jueves 27 de noviembre

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en:

0, 1, 2, 3

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Viernes 28 de noviembre

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en:

4, 5, 6, 7, 8, 9

Vencimiento del cobro por ventanilla

Desde el organismo previsional recordaron que el vencimiento para cobrar por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025. Esa fecha actúa como límite para retirar los haberes del mes y se encuentra alineada con los procedimientos habituales de cierre del calendario del IPS.