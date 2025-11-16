IPS confirma el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados y pensionados bonaerenses

Denisse Helman
IPS anunció fechas de pago para jubilaciones y pensiones y recordó plazo a colegios privados

En la recta final del año, muchas personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires esperan conocer las fechas oficiales de cobro para organizar sus gastos y prever el retiro de sus haberes. El Instituto de Previsión Social (IPS) difundió el cronograma correspondiente a noviembre 2025, que establece días específicos según la terminación del DNI y asegura un orden en la atención.

Cómo será el pago de haberes de noviembre del IPS

El IPS informó que los haberes de noviembre estarán disponibles a partir del jueves 27, siguiendo un esquema escalonado que diferencia entre jubilaciones, pensiones contributivas y pensiones sociales no contributivas.

Cuenta DNI: ¿Qué pasa con el descuento del 35% en carnicerías y cuándo volverá?
Mirá también:

Cuenta DNI: ¿Qué pasa con el descuento del 35% en carnicerías y cuándo volverá?

Para facilitar la lectura, el cronograma se detalla de la siguiente manera:

Jueves 27 de noviembre

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en:

  • 0, 1, 2, 3

Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en:

  • 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Viernes 28 de noviembre

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en:

  • 4, 5, 6, 7, 8, 9

Vencimiento del cobro por ventanilla

Desde el organismo previsional recordaron que el vencimiento para cobrar por ventanilla será el 23 de diciembre de 2025. Esa fecha actúa como límite para retirar los haberes del mes y se encuentra alineada con los procedimientos habituales de cierre del calendario del IPS.

Incendio en Ezeiza: Intendente informa que el fuego está controlado y no hay heridos
Mirá también:

Incendio en Ezeiza: Intendente informa que el fuego está controlado y no hay heridos
ETIQUETAS
Compartir este artículo
IMG 20251116 WA0000
Fuerte viento del sur azotará varias zonas de la Provincia este domingo
Provincia
anses cobro tramite
ANSES adelanta pagos de diciembre a jubilados: fechas y novedades clave
Anses
ACCIDENTE RUTA 41 LOVOS
Tragedia en Ruta 41: una mujer murió tras un brutal choque esta madrugada
Provincia
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpables a los tres principales imputados
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: el jurado declaró culpables a los tres principales imputados
Nacionales
fresco agra
Domingo fresco y ventoso en la Provincia de Buenos Aires: mirá cómo sigue el tiempo
Provincia
corredor 2
Conmoción en el automovilismo: un piloto murió mientras corría la última vuelta
Nacionales
AUH tiempo para presentar la libreta
¿Cómo presentar online la Libreta AUH para garantizar el cobro del complemento anual?
Anses

Más leídas