IPS: calendario de pagos de diciembre 2025 para jubilados y pensionados bonaerenses

Denisse Helman
Ips cobro provincia

El cierre del año suele ser un momento sensible para quienes dependen de ingresos previsionales, especialmente en un contexto de mayores gastos y compromisos financieros. En la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Previsión Social (IPS) avanza con su esquema habitual de liquidaciones, buscando mantener previsibilidad y orden en el pago de haberes.

El rol del IPS en el sistema previsional bonaerense

El Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires es el organismo encargado de garantizar el pago regular de jubilaciones y pensiones a miles de beneficiarios. Su funcionamiento resulta clave para sostener la seguridad social de ex trabajadores del sector público provincial y otros regímenes comprendidos.

Durante diciembre, el IPS completó el pago del medio aguinaldo, lo que significó un ingreso adicional para los jubilados y pensionados en una etapa del año marcada por mayores gastos vinculados a las fiestas y al cierre del calendario anual.

Pago de haberes de diciembre 2025

En este tramo final de 2025, el IPS confirmó el cronograma de cobro de los haberes correspondientes a diciembre, organizado según la terminación del DNI. El esquema se concentra en dos jornadas consecutivas, con el objetivo de agilizar la operatoria y evitar demoras.

Fechas de cobro según terminación de DNI

El calendario oficial dispuesto por el organismo previsional es el siguiente:

  • Lunes 29 de diciembre: cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.
  • Martes 30 de diciembre: cobran jubilados y pensionados con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

De esta manera, el IPS completa el pago de los haberes mensuales antes de fin de año.

Modalidades de cobro y fecha límite

Desde el organismo recordaron que los beneficiarios que no perciben sus ingresos a través de una cuenta bancaria disponen de un plazo adicional para retirar el dinero.

  • La fecha límite para el cobro por ventanilla de los haberes de diciembre será el 23 de enero de 2026.

Este plazo está pensado para quienes, por distintos motivos, no pueden concurrir en las fechas asignadas o no cuentan con acreditación bancaria.

Qué deben tener en cuenta jubilados y pensionados del IPS

Para evitar inconvenientes, el IPS recomienda a los beneficiarios:

  • Verificar la terminación del DNI antes de concurrir a cobrar.
  • Confirmar la modalidad de pago habitual.
  • Tener en cuenta la fecha límite de enero 2026 en caso de cobro por ventanilla.

El esquema de liquidaciones del IPS busca sostener la regularidad de los pagos y brindar previsibilidad a jubilados y pensionados bonaerenses en una etapa clave del año.

