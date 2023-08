Más de 1000 evacuados en La Plata tras las inundaciones: la situación tardaría varios días en normalizarse

El fuerte temporal que azotó La Plata todavía tiene consecuencias: los 155 milímetros de agua que cayeron en un solo día dejaron a muchas personas en situación crítica.

La versión oficial

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social de la Nación, aseguró que le brindaron ayuda a todas las familias afectadas por el fenómeno meteorológico, pero el problema tardaría varios días en solucionarse.

"Nosotros tenemos dos centros de distribución para repartir los alimentos, estamos asistiendo a las familias por medio del estado sin la intervención de terceros, recorriendo todos los barrios. No hay mano del mercado invisible, defendemos al Estado y no lo van a sacar", dijo la funcionaria.

Y agregó: "Vamos a estar varios días para que los afectados vuelvan a la normalidad. Pasa mucho que no se cuentan los evacuados por las cercanías de la familia a donde acudir ante la situación. Eso no lo reconocen. No hay 250, hay más de 1000 evacuados".

Los vecinos de La Plata piden respuestas al Gobierno, en especial la construcción de infraestructuras para que no sucedan nuevamente este tipo de inundaciones.

