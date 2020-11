Internaron de urgencia al entrenador Alejandro Sabella

En las últimas horas , Alejandro Sabella fue internado de urgencia en una clínica privada de Belgrano. El entrenador de 66 años está siendo evaluado tras sufrir una descompensación.

Alejandro Sabella

Las primeras informaciones constatan de una descompensación en su casa de La Plata luego de enterarse del fallecimiento de Diego Maradona. Su médico personal recomendó realizar varios estudios para descartar cualquier inconveniente.

Cabe destacar que Sabella en el pasado tuvo varios episodios del tipo cardíaco. Luego del Mundial de Brasil 2014 la salud del director técnico desmejoró y su familia decidió mantener reservada cualquier información respecto a su grave enfermedad.

Alejandro Sabella dirigiendo la Selección Argentina (Mundial Brasil 2014)

En el año 2018 durante un homenaje que tuvo en la Universidad Nacional de La Plata declaró que: "Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: 'No pueden dar menos del 100%'. Se se los pedía a ellos, yo tenía que luchar para mantenerme con vida".