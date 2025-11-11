Intensa búsqueda de un joven desaparecido en la laguna de Chascomús

Un importante operativo de emergencia se desplegó este mediodía en la costanera de Chascomús, luego de que un joven desapareciera en las aguas de la laguna.

Según informaron fuentes oficiales, alrededor de las 13:37, los Bomberos Voluntarios de Chascomús recibieron que alertaba sobre la presencia de una persona en peligro en el sector comprendido entre el Edificio de Turismo y la Asociación de Pesca y Náutica.

En el lugar trabajan Bomberos, Policía, Defensa Civil, Seguridad Lacustre, Monitoreo Municipal y personal del Hospital Municipal, en un amplio operativo coordinado para dar con el joven.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el joven se habría arrojado al agua y, tras nadar algunos metros, desapareció de la superficie. Otro joven que intentó auxiliarlo debió ser asistido por personal médico debido al esfuerzo realizado informó diario “El Fuerte”

Durante esta tarde, tres lanchas y buzos especializados continuaban con las tareas de rastrillaje en la zona, mientras la costa permanecía acordonada bajo supervisión de las autoridades locales.

El hecho generó gran preocupación entre vecinos y turistas que se encontraban en la costanera al momento del suceso.

Las autoridades aún no brindaron información oficial sobre la identidad del joven ni sobre los avances de la búsqueda, que seguía activa al cierre de esta edición.