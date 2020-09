Intendentes de la costa atlántica desmienten que haya usurpaciones en sus distritos

Como fuera informado a través de INFOZONA, este viernes, un operativo policial detuvo a un grupo de propietarios no residentes del partido de la Costa en la ruta provincial 11, en jurisdicción de General Lavalle.

Hicieron saber desde el grupo de propietarios que actualmente hay más de 500 viviendas y lotes que fueron ocupados ilegalmente en San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, San Bernardo y Mar de Ajó.

Por su parte, una movilización similar se está organizado en Bahía Blanca por parte de propietarios de viviendas en la localidad de Monte Hermoso para este sábado 5.

Los intendentes Municipales de diferentes distritos de la costa atlántica, pidieron no dejarse guiar por rumores.

Bajo el título “A los vecinos y propietarios de la Costa Atlántica: tranquilidad, prudencia y solidaridad”, Gustavo Barrera (Villa Gesell), Jorge Paredi (Mar Chiquita), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Cristian Cardozo (La Costa) y Hernán YZurieta (Punta Indio) publicaron el siguiente comunicado:

Los intendentes de la Costa Atlántica vemos con preocupación la iniciativa de personas no residentes en nuestros distritos, que han manifestado la intención de trasladarse a sus casas de veraneo bajo el argumento de una posible usurpación de esas propiedades.

Asimismo, vemos con inquietud cómo se intenta instalar en los medios de comunicación una problemática que no es reflejo de la realidad de nuestros municipios, donde al momento no han existido situaciones de tal naturaleza. Por el contrario, es de público conocimiento que las usurpaciones producidas en las últimas semanas se produjeron en grandes extensiones baldías, no existiendo ninguna denuncia de intrusiones en propiedades urbanas. En este sentido, las fuerzas de seguridad provinciales y municipales se encuentran abocadas a garantizar el derecho a la propiedad privada en todo el territorio.

Por tal motivo, remarcamos que en coordinación con el gobierno provincial se intensificarán los controles en las rutas bonaerenses, a fin de evitar el traslado de ciudadanos y ciudadanas, debido a que es el único modo de no seguir propagando el nuevo coronavirus.

Faltando pocos meses para la temporada de verano, continuamos elaborando protocolos estrictos que nos permitan recibir turistas, para lo cual es indispensable sostener estables las cifras de cantidad de contagios y ocupación de camas en nuestros distritos.

Atravesamos una crisis sanitaria global sin precedentes. No podemos permitirnos tirar por la borda el esfuerzo que hemos realizado durante todos estos meses y exponer a nuestros municipios a un brote que luego no podamos contener.

Les pedimos tranquilidad, prudencia y solidaridad. La Costa Atlántica los recibirá con los brazos abiertos apenas sea posible.