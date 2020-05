Intendente de Villa Gesell: "Se mueren por ir a la playa, pero en realidad se van a morir por el virus"

Gustavo Barrera hizo un desesperado pedido a sus vecinos para que mantengan la prevención y cumplan el aislamiento.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera hizo un desesperado pedido a sus vecinos para que mantengan el cumplimiento estricto del aislamiento social, para evitar que el Covid-19 llegue a esta localidad.

Barrera realiza todas las mañanas un comunicado, y hoy estuvo junto a la presidente del HCD Marta Zuloaga (ex secretaria de salud de Villa Gesell), con quien hablaron de los controles en el acceso sur, que es el único habilitado para el ingreso y egreso de vehículos.

En los últimos días hubo reclamos de vecinos en redes sociales e incluso hoy hubo una manifestación de unas cuarenta personas en la plaza Primera Junta, pidiendo una flexibilización de la cuarentena y el libre acceso a la playa.

En este marco, Barrera inició una frase explicando: “Hay gente que vive en una ciudad con playa y ahora que no va hace dos meses parece que se va a morir”, y exclamó “¡te vas a morir del virus flaco!, no por no ir a la playa, te vas a morir del virus cuando llegue a Villa Gesell”, y un poco más tranquilo cerró “estemos atentos a todo esto”.