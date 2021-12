¡Insólito! Se voló una sombrilla y se le clavó en la pierna de un turista en Mar del Plata

En las últimas horas se vivió un suceso insólito y dramático en Mar del Plata cuando, a causa del fuerte viento, una sombrilla se desprendió en la playa y el caño de la misma se le clavó en la pierna a un turista que estaba a metros del lugar

Ese fue el caso de Ignacio Mascarenhas, músico y docente de 31 años, quien fue a la playa en Navidad para celebrar junto a su novia, Mailén su primer aniversario. Pero el viento les terminó jugando una mala pasada.

En un abrir y cerrar de ojos, como suele pasar en Mar del Plata, el tiempo cambió, llegó y el viento y de golpe a Ignacio una sombrilla, literalmente, le traspasó el isquiotibial.

“Entró y salió por el mismo músculo. Fue como una lanza. La pierna me quedó clavada hasta la mitad del palo y el dolor era insoportable”, manifestó Mascarenhas en diálogo con el diario La Capital.

“En un primer momento vino un surfer y me dio una mano, la sombrilla se estaba volando, era desesperante. Me ayudó a sacar la parte de arriba y me quedé con el fierro en la gamba. Al toque vinieron los guardavidas – continuó-, me ayudó gendarmería, llegó la ambulancia y no me podían subir. Tuvieron que esperar que alguien traiga una sierra para poder cortar los extremos del fierro porque no me podían subir así”, agregó.

Luego de eso, el herido fue trasladado en ambulancia hacia el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde le sacaron el hierro y pudieron curarlo.

“Llego gente de rescate con una de esas motosierras que cortan los árboles, no era una amoladora. Me avisaron ‘flaco esto va a vibrar y te va a doler hasta el alma’ y así fue. El dolor que sentí no se puede describir, me ponían morfina y no me hacía nada. Tenía mucho frío y taquicardia”, relató.