Insólito robo de un micro en la terminal de Miramar: lo hallaron abandonado a 21 kms

En un episodio inusual que generó sorpresa y preocupación en la comunidad, un micro de larga distancia de la empresa Costa Azul fue robado en las últimas horas mientras permanecía en marcha en la terminal de ómnibus de Miramar.

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando el micro estaba detenido con las llaves puestas y el motor encendido, a la espera de iniciar un nuevo servicio. Un delincuente aprovechó esa situación, subió al vehículo y lo sustrajo sin ejercer violencia.

Horas más tarde, y tras un operativo coordinado por la Fiscalía Descentralizada de Miramar, el ómnibus fue localizado mediante el sistema de GPS. Fue hallado seis horas después en un camino rural hacia Mar del Plata, en la zona de Chapadmalal, a unos 21 kilómetros de la terminal. El vehículo presentaba daños en el paragolpes delantero pero no registraba faltantes en su interior.

En redes sociales circularon rumores que sugerían que el ladrón habría levantado pasajeros y cobrado boletos como si se tratara de un servicio regular, pero estas versiones fueron desmentidas por la empresa y por las imágenes de las cámaras de seguridad internas del colectivo.

La causa quedó caratulada como hurto agravado automotor y está a cargo de la fiscal Ana María Caro, quien ordenó peritajes en el vehículo y relevamiento de cámaras en la terminal para dar con el autor del robo.