¡Insólito! En Santiago del Estero detuvieron a una nena de 10 años por no llevar barbijo

Una nena de 10 años fue detenida en Santiago del Estero por no usar barbijo. El caso generó un escándalo en la comunidad.

Érika, de 10 años de edad, acompañó este jueves al mediodía a su prima al banco en la localidad de Brea Pozo, en Santiago del Estero, cuando fue detenida por el jefe de la seccional de ese lugar porque olvidó ponerse el tapabocas.

La nena fue llevada a la comisaría, la obligaron a firmar un acta y una hora más tarde la liberaron.

Una policía mujer la condujo a la comisaría, en calidad de aprehendida, donde permaneció alrededor de 1 hora, hasta que su mamá fue a retirarla. Antes de su liberación, la pequeña fue obligada a firmar un acta, según informó el medio local Visión santiagueña.

La madre explicó a la prensa que la pequeña no llevaba tapabocas por un problema de salud y agregó “A mi nena la detienen con insultos y gritos por parte del Jefe de la Policía, de la Seccional 36. La llaman con agresiones verbales, la detienen la ingresan a una comisaria alrededor de las 12:10 del mediodía. Ella estaba con un mayor que estaba con barbijo, es una prima de ella. Estaba sentada en el banco, no había gente a esa hora. Mi nena no tiene el barbijo porque tiene problemas nasales y no la obligamos a que lo use siempre”, contó.