Insólito: en plena pandemia, en Dolores ponen un impuesto a los insumos sanitarios

A través de la Presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la ciudad bonaerense de Dolores se tuvo conocimiento que en el marco de la emergencia sanitaria los concejales de dicho distrito bonaerense gravaron con impuestos a insumos críticos como así también de higiene personal.

Explicó la Farmaceútica María Valeria Marasco que recientemente se aprobó una ordenanza en Dolores en detrimento de la salud y de la economía de los dolorenses.

"Justo en este momento de pandemia, que la gente más lo necesita se nos gravará impuesto en artículos de higiene y tocador, sanitizantes, como el alcohol, el alcohol en gel, el jabón, pastas y cepillos dentales, colutorios para la higiene y la salud bucal y demás artículos sanitarios como así también pañales, toallas, barbijos, desinfectantes, gasas, vendas, algodón, apósitos, sueros, jeringas, agujas y un sin fin de insumos sanitarios más .. además de productos médicos ( ya que no se pueden discriminar ) para la diabetes tales como tiras reactivas y lancetas, etc, etc." - agregó la profesional.

Señaló también que en virtud de tal tributo que se aplicará se van a sobrevaluar en Dolores los productos esenciales para combatir la pandemia.

"El jabón es higiene… por eso está en la farmacia.. y justo en este momento lo van a gravar con impuestos? No aprendimos nada con estos 45 días de emergencia sanitaria" sentenció Marasco.

Sin perjuicio de lo expuesto, señalaron que además no se puede gravar con impuestos municipales el ejercicio de una profesión, como en este caso Farmacia, máxime que se trata de un servicio de utilidad pública y no un comercio.

Consideran desde la entidad que agrupa a los farmaceúticos dolorenses que bajo ningún punto de vista están dispuestos a aceptar lo que consideran un atropello a la salud, a la ley del ejercicio profesional y a la economía de los dolorenses.

Se presume que se podría recurrir a la Justicia a efectos de impedir que se ponga en práctica tal gravamen que en definitiva será en perjuicio de los vecinos de Dolores.

