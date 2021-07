Insólito: denunció que le tocaron papas fritas “peronistas”

Un usuario de Twitter denunció que le tocaron papas fritas “peronistas” en las tradicionales bolsas que vienen con formas sonrientes. En lugar de las caras felices varias tenían la forma del gesto de los dedos en “V”.

El hombre que reside en La Plata denunció que le estaba cocinando a sus hijos cuando notó que había algo raro en la forma de las clásica papas fritas de paquete. “Soy separado, y justo tenía a mis hijos esta semana, así que fui a un hiper de la Ciudad para hacer la compra mensual. Entre todo lo que compré, traje a mi casa una bolsa grande de papas con formas. En principio, por lo que ví, eran caritas”, comenzó explicando Javier, un vecino de La Plata.

“Veo la fuente, y la verdad, no podía salir de mi asombro cuando vi esas papas fritas peronistas. Porque sí, tenían la forma de la V de la victoria peronista. Miré varias veces la bandeja. No podía creerlo”, continuó, y agregó: “Al principio me sonreí, luego pensé que no estaba bien que indirectamente le introduzcan a los niños una simbología sea cual fuese. Me terminó pareciendo algo desagradable y de mal gusto, no por el sabor, claro”.