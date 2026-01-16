Inscripciones Progresar 2026: Fechas estimadas, nuevos requisitos de Capital Humano y montos actualizados

El inicio del ciclo lectivo 2026 en Argentina trae consigo la expectativa por la apertura de las Becas Progresar, el programa de acompañamiento económico que gestiona el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación y la ANSES. Con el objetivo de garantizar la terminalidad educativa y el apoyo a la formación superior, el Gobierno prepara el lanzamiento de la primera convocatoria del año, que presentará ajustes en los controles académicos y en los topes de ingresos familiares.

Cuándo abren las inscripciones Progresar 2026

Aunque la resolución oficial con el cronograma definitivo se publica habitualmente a fines de febrero, el calendario histórico y las proyecciones del sector educativo indican que la primera convocatoria de 2026 abrirá el 1 de marzo y se extenderá hasta el 30 de abril.

Este plazo rige para las líneas Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Enfermería. Por su parte, la línea Progresar Trabajo suele mantener una ventana de inscripción más amplia, extendiéndose en ocasiones hasta el mes de noviembre, dependiendo de la oferta de cursos de formación profesional disponibles.

Nuevos montos y el pago del 20% retenido en enero

A comienzos de 2026, el monto bruto de la beca se sitúa en $35.000 mensuales. Es fundamental recordar que la ANSES liquida mensualmente el 80% del beneficio ($28.000), mientras que el 20% restante se acumula como una garantía de cumplimiento.

Durante este mes de enero, miles de estudiantes están percibiendo el pago extra correspondiente a las retenciones del ciclo 2025. Los montos de este reintegro varían según el momento en que se obtuvo el alta:

Inscriptos en marzo 2025: Reciben un acumulado de hasta $63.000 (nivel superior) o $56.000 (nivel obligatorio), tras haber acreditado la regularidad y la aprobación de materias.

Inscriptos en agosto 2025: El refuerzo ronda los $28.000, correspondiente a las cuotas del segundo semestre.

Para el ciclo 2026, el Presupuesto Nacional prevé una actualización de estas partidas, por lo que se espera que en el inicio de la inscripción se anuncie un nuevo valor de la cuota mensual que acompañe la inflación del último año.

Requisitos de ingresos y cambios académicos

El acceso a la beca está condicionado por el nivel socioeconómico del grupo familiar. El tope de ingresos permitidos es de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Al 16 de enero de 2026, con el salario mínimo en proceso de actualización, los ingresos totales del hogar no deben superar aproximadamente los $966.000 mensuales, aunque este valor se ajustará automáticamente con cada nueva resolución del Consejo del Salario durante el año.

En el plano académico, las exigencias se han vuelto más estrictas para asegurar el rendimiento:

Nivel Superior: Los estudiantes avanzados deben acreditar haber aprobado al menos el 50% de las materias del plan de estudios del año anterior.

Nivel Obligatorio: Se requiere la asistencia regular y la participación en cursos de orientación vocacional o actividades complementarias que disponga el Ministerio.

Se requiere la asistencia regular y la participación en cursos de orientación vocacional o actividades complementarias que disponga el Ministerio. Edad: El rango general es de 16 a 24 años, con extensiones hasta los 30 para estudiantes avanzados y sin límite de edad para la carrera de Enfermería o personas en grupos de especial vulnerabilidad.

Cómo realizar la inscripción paso a paso

El trámite será 100% digital a través de la plataforma oficial de Progresar o la app Mi Argentina. Los pasos para postularse apenas se habilite el sistema son:

Crear un usuario y contraseña en el portal de Becas Progresar.

Completar el formulario de Datos Personales .

. Responder la Encuesta Obligatoria , que recaba información sobre la situación laboral y habitacional.

, que recaba información sobre la situación laboral y habitacional. Cargar los Datos Académicos, seleccionando la institución educativa y la carrera o curso. Es vital verificar que los datos coincidan con los registros de la escuela o facultad, ya que una inconsistencia puede demorar la aprobación meses.

Una vez enviada la solicitud, el período de evaluación socioeconómica y académica suele demorar entre 30 y 60 días. Los resultados se notifican a través de la plataforma y el cobro se efectiviza mediante una cuenta bancaria o billetera virtual a nombre del titular.