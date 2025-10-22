Inocente tras 4 años preso: un jurado popular absolvió a un hombre acusado de abuso sexual en Lobos

Un hombre que pasó cuatro años detenido acusado de un grave delito de abuso sexual fue declarado no culpable por un jurado popular durante un juicio oral realizado en los tribunales penales de La Plata.



El veredicto, dictado tras más de dos horas de deliberación, puso fin a una causa que se había originado en la localidad bonaerense de Lobos, dentro del Departamento Judicial platense, y que derivó en su encarcelamiento preventivo mientras se investigaba el caso.

Un juicio intenso y una decisión contundente

Bajo la dirección del juez técnico Ezequiel Medrano, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, el debate se extendió durante varias jornadas. Finalmente, el jurado ciudadano decidió absolver al imputado, cuya identidad se mantiene en reserva para resguardar a las partes involucradas.

Con la lectura del fallo, el hombre recuperó su libertad luego de pasar cuatro años tras las rejas sin una condena firme.

La denuncia y las pruebas que no alcanzaron

El proceso se había iniciado tras una denuncia por un supuesto abuso sexual ocurrido en Lobos, Durante el juicio, se presentaron testimonios y pruebas que, según coincidieron los jurados, no lograron acreditar los hechos imputados.

Fuentes judiciales indicaron que en la sala se vivió un clima de tensión y alivio al mismo tiempo.

El caso abrió nuevamente el debate sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en el sistema judicial bonaerense.

La defensa y el cierre definitivo de la causa

La defensa estuvo a cargo de la defensora oficial Gladys López, titular de la Defensoría N° 22, especializada en juicios por jurados. López insistió desde el inicio en la inocencia de su defendido y cuestionó la falta de elementos objetivos que sostuvieran la acusación.

Con la decisión del jurado, el hombre quedó definitivamente desligado del proceso, ya que el veredicto de no culpabilidad en este tipo de juicios no puede ser apelado.

Una historia que reabre el debate

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de revisar los tiempos judiciales y la duración de las prisiones preventivas, especialmente cuando no existen pruebas concluyentes.