Inició una colecta para ver a Daddy Yankee y recibió todo tipo de reacciones

Hace unos días, Daddy Yankee, el máximo exponente del reggaetón, anunció su retiro de la música con el lanzamiento de su último disco, “Legendaddy”, y su última gira de conciertos, “La última vuelta“, con una fecha en Buenos Aires para el 1° de octubre.

En la previa del inicio de la venta de entradas, este 30 de marzo, una fanática del artista emprendió un pedido de colaboración en sus redes sociales para poder juntar el dinero y poder estar presente en el recital.

“Yo sé que es una locura, pero muero por ir a ver a Daddy. El o la que me quiera ayudar con su granito de arena me haría muy feliz, sea poco no importa para mi seria mucho lo que vale es la intención”, escribió Bren Aye en su cuenta de Facebook junto a sus datos de Mercado Pago para que la gente colabore.

“Soy fanática de él desde que salió, lo amo. Cuando tenía 15 años tenía los posters, la cartuchera, las asignatura. En ese momento se re usaba. Ahora es su último concierto. La despedida y jamás lo vi. No se imaginan como me gustaría estar ahí. El que es fanático lo sabe”, explicó la usuaria en la atípica publicación.

En ese sentido, argumentó: “Capaz algún día sus hijos o ustedes estén en mi lugar y yo aportaría mi granito. Perdonen, no se rían ni me odien. Perdón pero si tuviera la plata ya compraría la entrada. ¡Quiero ir!”.

El posteo rápidamente se viralizó alcanzando más de 2.000 comentarios y casi 4.000 compartidas en pocas horas.

Muchos usuarios se indignaron por el pedido, haciendo énfasis en que “existen otras prioridades” o que no se trata de una necesidad. No obstante, muchos otros salieron a “bancar” a la joven de 26 años que busca cumplir su sueño e incluso la compararon con las colectas que realiza el reconocido influencer Santiago Maratea.

Lo cierto es que en menos de 24 horas, Bren Aye consiguió recaudar casi 15.000 pesos y cada vez más usuarios se suman a la iniciativa. Además, varias cuentas de fans club de Daddy Yankee comenzaron a compartir la colecta y el público se amplió.

Todavía no se conocen los precios de los tickets para el recital de despedida de Daddy Yankee en Buenos Aires. Sin embargo, la fanática advirtió que necesitaría unos 30.000 pesos aproximadamente para poder asistir al espectáculo.-