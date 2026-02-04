Infracciones de tránsito en provincia de Buenos Aires: ¿Cómo consultar?

Circular por las rutas y calles de la provincia de Buenos Aires exige estar al tanto no solo de las normas de seguridad vial, sino también de la situación administrativa del vehículo y la licencia de conducir. Consultar la existencia de multas de tránsito se ha vuelto un trámite fundamental, especialmente antes de renovar el registro, vender un automóvil o emprender un viaje por las rutas bonaerenses durante el receso de verano.

El sistema de fotomultas y los controles presenciales han incrementado su alcance, por lo que muchos conductores pueden tener infracciones pendientes sin haber recibido la notificación física en su domicilio. A continuación, detallamos el procedimiento actualizado para verificar deudas y los costos vigentes de las faltas más comunes.

Paso a paso para la consulta online de infracciones

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires centraliza toda la información a través del portal oficial de Infracciones BA. El proceso es gratuito y se puede realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Ingresar al sitio web oficial de Infracciones BA

Selección del método de búsqueda: El sistema permite consultar de dos maneras. La primera es por número de dominio (patente), ideal para conocer las deudas asociadas al vehículo independientemente de quién lo conducía. La segunda es por número de documento (DNI), opción necesaria para verificar multas vinculadas directamente a la licencia del conductor.

Validación de seguridad: Se debe completar el código "captcha" para confirmar que no se trata de un acceso automatizado.

Resultados: El portal desplegará el listado de actas pendientes. En caso de no poseer deudas, el sistema emitirá un comprobante de "inexistencia de infracciones".

Nuevos valores de las multas en febrero 2026

Los costos de las infracciones en territorio bonaerense se calculan mediante Unidades Fijas (UF), cuyo valor se ajusta bimestralmente en función del precio del litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino. Con la reciente actualización de febrero, el valor de la UF ha sufrido un incremento que encarece significativamente las sanciones.

Las multas por exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo o circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente pueden alcanzar montos superiores a los $800.000 en los casos más graves. Por otro lado, la falta de seguro obligatorio o conducir sin la licencia habilitante también se encuentran entre las infracciones con las escalas más altas del sistema.

Pago voluntario y descargo de multas

Si al realizar la consulta el usuario detecta una infracción reciente, existe la posibilidad de acceder a un beneficio económico. El pago voluntario permite abonar el acta con un 50% de descuento, siempre y cuando se realice dentro del período de vencimiento indicado en la notificación (generalmente 30 días hábiles desde que la multa es cargada en el sistema).

En caso de que el conductor considere que la infracción fue mal confeccionada o que existe un error en el registro (por ejemplo, por venta del vehículo o error en la patente), puede realizar un descargo de forma virtual ante el Juzgado de Faltas correspondiente. Este trámite también se ha digitalizado y se puede iniciar desde la misma plataforma de consulta, adjuntando la documentación probatoria necesaria.

La importancia del domicilio vial electrónico

Desde hace algunos meses, la provincia de Buenos Aires ha establecido la obligatoriedad de constituir el Domicilio Vial Electrónico (DVE) para todos los ciudadanos que realicen trámites relacionados con la licencia de conducir o el parque automotor. A través de este canal, el Ministerio de Transporte bonaerense envía de forma oficial las notificaciones de infracciones, citaciones y vencimientos. Mantener este correo actualizado es la mejor manera de evitar recargos por mora y de aprovechar los descuentos por pago temprano.

Realizar esta consulta periódicamente no solo evita complicaciones legales al momento de circular, sino que permite una mejor planificación financiera frente a los elevados costos que conlleva el mantenimiento de un vehículo en la actualidad.