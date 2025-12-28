Inflación 2025: la Argentina cerrará el año con el nivel más bajo desde 2017

Luego de varios años marcados por fuertes desequilibrios macroeconómicos, el cierre de 2025 encuentra a la inflación en un nivel sensiblemente menor al observado en el pasado reciente. Aun con presiones en los últimos meses del año, la evolución de los precios muestra un cambio de tendencia relevante en términos históricos.

Cuánto será la inflación anual de 2025

Con el dato acumulado entre enero y noviembre y las estimaciones para diciembre, la inflación de 2025 cerrará por debajo del 32%, convirtiéndose en la más baja desde 2017, cuando el índice anual fue del 24,8%.

El acumulado hasta noviembre fue del 27,9% y las proyecciones para diciembre se ubican entre:

2,5% , con una inflación anual cercana al 31,1%

, con una inflación anual cercana al 31,1% 3%, con un cierre aproximado del 31,7%

En cualquier escenario, el resultado queda muy por debajo de los registros de los últimos años.

El contraste con los años previos

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con 2023, cuando la inflación alcanzó el 211,4%. Durante el período 2019-2023, correspondiente al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, la inflación acumulada fue del 1.146%.

En 2024, ya bajo la actual gestión, la inflación anual se redujo a 117,8%, marcando una baja de casi 100 puntos porcentuales respecto del año anterior.

Cómo evolucionaron los precios durante el año

A lo largo de 2025, la inflación mensual mostró una desaceleración general, aunque con cierta aceleración desde mayo.

Los principales registros fueron:

Marzo : 3,7%, el pico del año

: 3,7%, el pico del año Mayo a agosto : entre 1,5% y 1,9%

: entre 1,5% y 1,9% Septiembre a noviembre: subas entre 2,1% y 2,5%

El ajuste en tarifas de servicios públicos y el aumento del precio de la carne explican buena parte de la presión inflacionaria del tramo final del año.

Factores que influyeron en la desaceleración

Entre los elementos que ayudaron a moderar los precios se destacan:

Apertura importadora , con impacto en textiles, indumentaria y calzado

, con impacto en textiles, indumentaria y calzado Mayor competencia en electrodomésticos y bienes durables

Menor inercia inflacionaria respecto de años anteriores

Estos factores actuaron como contrapeso frente a los aumentos en precios regulados.

Qué prevé el Presupuesto 2026

El Presupuesto 2026 proyecta una inflación del 10,1%, aunque se trata de una estimación elaborada meses atrás y que hoy aparece desfasada frente a la dinámica actual, especialmente por los supuestos cambiarios incluidos en el proyecto.

Un dato relevante en la historia reciente

En los últimos 50 años, la Argentina convivió casi de forma permanente con alta inflación, con excepciones puntuales como la convertibilidad y los primeros años posteriores a 2003. En ese contexto, el cierre inflacionario de 2025 se ubica como uno de los registros más bajos de las últimas décadas y un dato central dentro de la evolución económica reciente.