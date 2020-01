View this post on Instagram

#Increíble 🤣 Perro se aburre de esperar en el auto a su dueño y le toca bocina para que se apure. El hombre dejó al animal en el vehículo mientras realizaba una compra en un comercio, al parecer, la espera se hizo un poco larga. Entonces, el perro pasó a la parte delantera, ocupó el asiento del conductor y, ni corto ni perezoso, hizo sonar la bocina hasta que consiguió llamar la atención de su dueño. ¡Mirá el divertido video!