Increíble: mujer violó la cuarentena y le tiró gas pimienta a un policía que intentó detenerla

Una mujer violó la cuarentena y atacó con gas pimienta a un oficial de Policía que intentó identificarla.

El hecho ocurrió en Villa Ballester, según informa el periódico local El Progreso. La mujer circulaba sin barbijo ni protección facial y sin querer justificar su presencia en la vía pública.

Rápidamente, dos oficiales la interceptaron y le exigieron que se identificara e informara por qué estaba en la calle cuando rige el aislamiento social y obligatorio en todo el territorio nacional.

«Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional», se oye decir a la mujer. «No es estado de sitio, no me podés tocar», le grita la mujer al policía que la seguía.

En un determinado momento, el agente se colocó delante de la mujer, que extrajo un rociador de gas pimienta y atacó al policía.

