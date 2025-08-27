Incendios en el Delta del Paraná: investigan maniobras intencionales detrás de los focos

Los incendios han vuelto a azotar este martes las islas del Delta del Paraná frente a la ciudad de Rosario, generando preocupaciones en las autoridades quienes indagan sobre la posible existencia de maniobras intencionales detrás de estos siniestros.

Incendios en las islas entrerrianas: un problema recurrente

Según reportes del portal Rosario3, Matías De Bueno, secretario de Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ha indicado que se han detectado decenas de focos ígneos en las islas, especialmente cerca de la ruta 174, que conecta Rosario con Victoria. Los monitoreos han revelado la aparición de estos puntos críticos desde el pasado domingo hasta la fecha.

Las localidades afectadas incluyen San Lorenzo, Granadero Baigorria y áreas circundantes al puente Rosario-Victoria, con evidencias que apuntan a que estos incendios no fueron accidentes. De Bueno destacó: “Es imposible que sean espontáneos, hay un responsable”, sugiriendo acciones deliberadas para quemar pastizales en zonas difíciles de controlar.

Incendios en la ciudad de Rosario: riesgo para la circulación

En la ciudad, reportes indican al menos cinco focos registrados a lo largo de la Circunvalación, entre el acceso sur y la intersección con calle Conscripto Bernardi. Los automovilistas señalaron la presencia de humo denso que obstaculizaba la visibilidad, generando riesgos en el tránsito vehicular.

El bombero Juan José Roger mencionó que uno de los focos más grandes se produjo en Avenida del Rosario y Belgrano, advirtiendo sobre la combinación de temperaturas elevadas y el uso de predios como vertederos que han incrementado la frecuencia de estos incidentes. Hizo un llamado a la población para evitar arrojar residuos y colaborar en la prevención.

Coordinación entre provincias para la extinción de incendios

El coordinador de Protección Civil de Santa Fe, Aníbal Gómez, afirmó que mantienen un monitoreo constante junto a las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, así como con la Agencia Federal de Emergencias. Según Gómez, si los focos avanzan y afectan a la ciudad, se iniciarán inmediatamente acciones de extinción.

El último registro de incendios significativos se produjo el 10 de julio. Imágenes satelitales confirmaron la actividad ígnea en la región, con al menos cinco focos activos registrados por las autoridades. Marcos Escajadillo, secretario de Protección Civil de Santa Fe, destacó la colaboración interprovincial y el uso de tecnología satelital para la detección de focos importantes.