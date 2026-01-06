Incendio en geriátrico de Olavarría deja 2 muertos y 37 heridos

Eric Olivera
Incendio en geriátrico deja 2 muertos y 37 heridos: autoridades investigan causas

Un incendio en un geriátrico de la localidad de Olavarría tuvo lugar en la tarde de ayer, dejando un saldo de varios pacientes internados y generando una intensa movilización de servicios de emergencia. Según las autoridades, el fuego se originó en la planta baja del establecimiento y se extendió rápidamente por el lugar.

Movilización de servicios de emergencia y asistencia a los pacientes

Aproximadamente 20 ambulancias de diferentes servicios, tanto privados como públicos, participaron en las tareas de rescate. Además, ocho dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asegurar la evacuación de los pacientes. El subsecretario de Salud, Fernando Alí, confirmó que los afectados fueron clasificados y trasladados a diversos centros de salud para recibir atención.

Conmoción: un policía de civil corría picadas y provocó la muerte de una joven mujer
Mirá también:

Conmoción: un policía de civil corría picadas y provocó la muerte de una joven mujer

Los datos de las internaciones son los siguientes:

  • Hospital Municipal: 25 pacientes internados, con cuatro de ellos ya tratados en cámara hiperbárica por intoxicación.
  • Clínica María Auxiliadora: 8 internados, algunos en terapia intensiva.
  • Clínica Cemeda: 4 pacientes internados.

Investigación sobre las causas del incendio

Las autoridades han indicado que aún se desconocen las causas del inicio del fuego. En el lugar, se encuentra trabajando la Policía Científica y los Bomberos de la Policía de Olavarría para esclarecer los hechos. Asimismo, se aclaró que el geriátrico estaba involucrado en un programa municipal de evaluación y seguimiento desde hace un año.

Cruce por Venezuela: Santilli criticó a Kicillof por condenar a Estados Unidos y celebró la detención de Nicolás Maduro
Mirá también:

Cruce por Venezuela: Santilli criticó a Kicillof por condenar a Estados Unidos y celebró la detención de Nicolás Maduro
Compartir este artículo
descuentos cuenta dni nuevos beneficios
Descuentos de Cuenta DNI en Enero 2026: ¡Todos los beneficios del mes!
Provincia
Misterio sin fin: Se cumplieron 15 años de la desaparición del helicóptero naranja de la ANSV
Provincia
calendario feriados 2026 completo
Feriados 2026: calendario completo, fines de semana largos y qué días tocan los puentes turísticos
Sociedad
alquileres la costa verano 2026
Alquileres en la Costa Verano 2026: valores promedio en cada destino turístico
Provincia
Casas Modulares provincia de Buenos Aires
Casas Modulares Baratas en Provincia de Buenos Aires: Lo que necesitás saber antes de comprar una
Provincia
obra rio salado provincia de buenos aires
Avanza una obra clave en la Provincia de Buenos Aires que beneficiará al campo este 2026
Provincia
cuenta dni verano 2026
Verano 2026 con Banco Provincia: Cómo exprimir los descuentos de Cuenta DNI y tarjetas en la Costa (y en tu barrio)
Provincia

Más leídas