Incendio en geriátrico de Olavarría deja 2 muertos y 37 heridos

Un incendio en un geriátrico de la localidad de Olavarría tuvo lugar en la tarde de ayer, dejando un saldo de varios pacientes internados y generando una intensa movilización de servicios de emergencia. Según las autoridades, el fuego se originó en la planta baja del establecimiento y se extendió rápidamente por el lugar.

Movilización de servicios de emergencia y asistencia a los pacientes

Aproximadamente 20 ambulancias de diferentes servicios, tanto privados como públicos, participaron en las tareas de rescate. Además, ocho dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas y asegurar la evacuación de los pacientes. El subsecretario de Salud, Fernando Alí, confirmó que los afectados fueron clasificados y trasladados a diversos centros de salud para recibir atención.

Los datos de las internaciones son los siguientes:

Hospital Municipal : 25 pacientes internados, con cuatro de ellos ya tratados en cámara hiperbárica por intoxicación.

: 25 pacientes internados, con cuatro de ellos ya tratados en cámara hiperbárica por intoxicación. Clínica María Auxiliadora : 8 internados, algunos en terapia intensiva.

: 8 internados, algunos en terapia intensiva. Clínica Cemeda: 4 pacientes internados.

Investigación sobre las causas del incendio

Las autoridades han indicado que aún se desconocen las causas del inicio del fuego. En el lugar, se encuentra trabajando la Policía Científica y los Bomberos de la Policía de Olavarría para esclarecer los hechos. Asimismo, se aclaró que el geriátrico estaba involucrado en un programa municipal de evaluación y seguimiento desde hace un año.