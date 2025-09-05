INCA anunció el cierre definitivo de su fábrica en La Rioja

El lunes pasado, la fábrica INCA situada en la ciudad de Chilecito, enfrentó su cierre definitivo, lo que provocó la pérdida de empleo para 23 trabajadores. La decisión de la empresa Nihuil S.A. llegó tras un fin de semana en el que se ofrecieron retiros voluntarios a todo el personal.

¿Por qué se tomó la decisión de cerrar INCA?

La Secretaría de Trabajo de la Provincia, bajo la dirección de Myriam Espinoza, confirmó el cierre y describió la prolongada crisis que atraviesa la fábrica. Esta situación se había manifestado a través de diversas medidas, como audiências de conciliación, reducción de la jornada laboral y disminución de salarios, todos aceptados por los empleados con el objetivo de mantener la producción.

Según el portal Nueva Rioja, la inquietud sobre el futuro de la planta había comenzado días antes, cuando circularon rumores sobre un posible cierre. Finalmente, ese temor se hizo realidad con la confirmación oficial de la decisión empresarial.

Consecuencias del cierre en la comunidad local

El cierre de la fábrica ha generado un profundo impacto en la comunidad de Chilecito. La desesperanza se apodera de muchas familias afectadas por la pérdida de empleo, mientras que el sector industrial de la provincia enfrenta un panorama preocupante. Las autoridades laborales han asegurado que se brindará apoyo a los trabajadores durante este período de transición.

Este cierre se suma a otros incidentes similares en la región, donde el sector industrial ha padecido pérdidas debido a la disminución de la demanda y problemas financieros, especialmente en fábricas textiles.

El futuro de INCA y su producción

A pesar de esta difícil situación, la marca INCA todavía mantiene aproximadamente 30 líneas de productos, que incluyen puré, salsas de tomate, extractos y legumbres enlatadas. Además, la empresa cuenta con dos plantas adicionales ubicadas en San Rafael, Mendoza, y Ramallo, Buenos Aires, que continúan operando mientras se evalúa el futuro de la producción.