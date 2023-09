Imputaron a Silvina Batakis por contratar a Pitty La Numeróloga y varios familiares en el Banco Nación

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación Silvina Batakis y a la gerenta general de la entidad María del Carmen Barros por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado”.

Fuerte acusación

La diputada nacional María Graciela Ocaña fue quien hizo la denuncia sosteniendo que Batakis y Barros “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del directorio contratado a Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’ para un ‘un curso de coach’ por la suma de $1.800.000; la designación de Héctor Javier Silva, ex marido de Silvina Aída Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA; y el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA”.

También quedaron bajo investigación “el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de María del Carmen Barros, en el cargo de Gerente Departamental del BNA; la autorización de parte de Silvina Aida Batakis a favor de María del Carmen Barros para que ésta última perciba diversos plus y premios que le permitirían cobrar un sueldo mensual que ascendería a la suma aproximada de $9.000.000; y el permitir que Juan Manuel Romero, pareja de María del Carmen Barros, perciba a modo de remuneración la suma mensual de $700.000 aunque ‘según dice gente del propio banco, prácticamente no va a trabajar'”.

A continuación, mirá el video.

Qué dijo Pitty La Numeróloga

La mujer se justificó expresando: “Lo que hago es una especie de coaching donde, a través de la matemática pura, voy sumando desarrollando y diciendo dónde estás parada”.

Y sobre su ingreso al Banco Nación contó: “Vino esta persona, me dijo me encantan tus servicios, me encantaría que el Banco te contrate. Para mí fue una experiencia que duró seis meses y facturé como corresponde”.

A continuación, mirá el video.