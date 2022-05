Imputaron a una intendente bonaerense por presunto manejo irregular de fondos para cooperativas

Una intendenta oficialista fue imputada por presunto manejo irregular de fondos para cooperativas. Se trataría de más de 500 millones de pesos mal gestionados.

Se trata de la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, del Frente de Todos. El fiscal federal Ramiro González la imputó este viernes por el manejo irregular de unos $535 millones que la Municipalidad abonaba a cooperativas de trabajo.

También se imputó a otras personas, entre ellos a dos ex funcionarios que estarían vinculados a las cooperativas. La fiscalía solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar con la investigación que no solo apunta a Mendoza, una de las referentes de La Cámpora, sino también al ex subsecretario de Hábitat del municipio Sebastián Raspa, que estaría vinculado a la Cooperativa La Estrella y a la Federación de Cooperativas de Trabajo 1 de Mayo Ltda.

A su vez, fueron imputados también Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.

¿Por qué fue imputada la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza?

Según la denuncia, Raspa había sido Subsecretario de hábitat del referido municipio, mientras que Cangelosi -quien sería su pareja- era funcionaria de la misma intendencia.

Relató que a los nombrados se les habría pagado la suma de $535.000.000, destacando además que Raspa tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como Director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa.







Asimismo, Mayra Mendoza no desconocería esta situación y brindó los contratos de las siete cooperativas por la amistad entre ambos, descuidando los fondos públicos que debía proteger.