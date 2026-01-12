Impactante incendio de un micro en la Ruta 2 frente al acceso a Chascomús

Pasadas las 17 horas de este lunes se produjo el incendio de un micro de larga distancia de doble piso perteneciente a la empresa Serrano, en el kilómetro 122,5 de la Ruta 2, en jurisdicción de Chascomús, justo frente a la sede del Automóvil Club Argentino y el acceso tradicional a la ciudad, en sentido de circulación hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Por causas que se ignoran, la unidad comenzó a incendiarse, presuntamente a partir del sector del motor. De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se propagó con rapidez y el micro resultó prácticamente destruido en su totalidad. No se descarta que las altas temperaturas hayan influido en el inicio del siniestro.

Los pasajeros lograron descender a tiempo y también pudieron retirar gran parte de su equipaje, sin que se registraran personas heridas.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Chascomús, ambulancias de AUBASA, personal del Hospital Municipal de Chascomús y efectivos del Destacamento de Policía Vial local, quienes asistieron en la emergencia y ordenaron el tránsito en la zona.

📸 Oscar Páez Brunno