Impactante accidente ferroviario en Brandsen: un tren que iba a Chascomús colisionó con un camión

Un fuerte accidente se registró este domingo 19 de octubre alrededor de las 10:40 de la mañana, en jurisdicción de la ciudad de Brandsen, cuando un tren de pasajeros que viajaba desde Alejandro Korn hacia Chascomús impactó contra un camión Iveco en la zona de las vías férreas a la altura de la calle Teniente Originen.

Según las primeras informaciones, la formación 803 de la empresa Trenes Argentinos, colisionó contra el camión, que intentaba cruzar las vías.

Como consecuencia del fuerte impacto, dos personas jóvenes fueron trasladada al hospital local con lesiones leves.

El maquinista del tren, y el conductor del camión quedaron imputados en una causa caratulada como “Lesiones Culposas”.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y personal de Trenes Argentinos, mientras que la Unidad Fiscal de Instrucción local, a cargo de la Dra. Mariana Albisu, dispuso las actuaciones correspondientes y el trabajo de peritos especializados para determinar las causas del accidente.

El tránsito ferroviario permaneció interrumpido por varias horas hasta que la formación pudo ser retirada y se liberó la zona para retomar la circulación habitual.