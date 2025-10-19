Impactante accidente ferroviario en Brandsen: un tren que iba a Chascomús colisionó con un camión

Francisco Díaz
camion tren

Un fuerte accidente se registró este domingo 19 de octubre alrededor de las 10:40 de la mañana, en jurisdicción de la ciudad de Brandsen, cuando un tren de pasajeros que viajaba desde Alejandro Korn hacia Chascomús impactó contra un camión Iveco en la zona de las vías férreas a la altura de la calle Teniente Originen.

Según las primeras informaciones, la formación 803 de la empresa Trenes Argentinos, colisionó contra el camión, que intentaba cruzar las vías.

¡A disfrutar al aire libre! Así será el clima del domingo Día de la Madre
Mirá también:

¡A disfrutar al aire libre! Así será el clima del domingo Día de la Madre
camion tren 2

Como consecuencia del fuerte impacto, dos personas jóvenes fueron trasladada al hospital local con lesiones leves.

El maquinista del tren, y el conductor del camión quedaron imputados en una causa caratulada como “Lesiones Culposas”.

En el lugar trabajó personal policial, bomberos y personal de Trenes Argentinos, mientras que la Unidad Fiscal de Instrucción local, a cargo de la Dra. Mariana Albisu, dispuso las actuaciones correspondientes y el trabajo de peritos especializados para determinar las causas del accidente.

camion tren 1

El tránsito ferroviario permaneció interrumpido por varias horas hasta que la formación pudo ser retirada y se liberó la zona para retomar la circulación habitual.

Tragedia en la Ruta 2: una mujer murió tras chocar contra el guardarraíl
Mirá también:

Tragedia en la Ruta 2: una mujer murió tras chocar contra el guardarraíl
ETIQUETAS
Compartir este artículo
choque ruta 2 guido
Tragedia en la Ruta 2: una mujer murió tras chocar contra el guardarraíl
General Guido
Dia agradable soleado primavera clima
¡A disfrutar al aire libre! Así será el clima del domingo Día de la Madre
Provincia
mercado pago tarjeta 2
Mercado Pago lanza su propia tarjeta de crédito sin costos de mantenimiento y con gestión 100% digital
Tecnología
Elecciones Legislativas 2025: ya se puede consultar el padrón electoral definitivo y conocer el lugar de votación
Nacionales
Compras desde Tierra del Fuego quedarán exentas de IVA y tributos nacionales
Nuevo sistema de compra directa desde Tierra del Fuego: cómo acceder a precios más bajos en tecnología
Nacionales

Más leídas