Impactante accidente en Ruta 2: un caballo se cruzó y provocó un accidente cerca de Brandsen

En las últimas horas, un accidente protagonizado por un Volkswagen Gol se registró en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 51, en el partido de Brandsen, luego de que un caballo se cruzara inesperadamente en la calzada.

choque ruta 2 1

El vehículo era conducido por un hombre de 60 años, oriundo de La Plata, que viajaba acompañado por un joven de 28 años, también residente de la misma ciudad. Según informaron fuentes locales, el conductor no logró esquivar al animal, produciéndose la colisión que provocó el despiste del automóvil.

Personal de la ambulancia de AUBASA se hizo presente en el lugar y constató que ambos ocupantes del vehículo resultaron ilesos. Por su parte, el caballo falleció como consecuencia del impacto, informaron desde el medio local Noticias Brandsen.

Foto: Noticias Brandsen

