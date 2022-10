Impactante accidente en Ruta 2: perdió el control del auto y dio varios tumbos

En la tarde de este sábado se produjo un impactante accidente en la Ruta 2.

El mismo ocurrió a la altura del kilómetro 62 en el carril con sentido de circulación hacia Mar del Plata.

Por causas que se ignoran, el conductor de un vehículo marca Peugeot 2008, perdió el control del mismo, despistó y volcó dando varios tumbos hasta detenerse en las inmediaciones del acceso a un campo de la zona.

En el rodado se trasladaba, además del conductor de 41 años de edad, una menor de 15 años, quienes resultaron con lesiones que no serían de gravedad, no obstante fueron trasladadas por ambulancias de la empresa AUBASA y del SAME Provincia. al Hospital "Dr. Alejandro Korn" de la localidad platense de Melchor Romero para su observación y evaluación médica.

Efectivos policiales de la zona señalizaron el lugar del siniestro hasta que una grúa de la concesionaria del peaje en la Ruta 2 retiró el vehículo siniestrado, el cuál quedó totalmente destruido.