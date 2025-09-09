banner ad

Hoy vence el plazo para pagar la cuarta cuota del Impuesto Automotor con descuento del 10%

Ignacio Hernández
Hoy vence el plazo para pagar la cuarta cuota del Impuesto Automotor con descuento del 10%

El plazo para abonar la cuarta cuota del Impuesto Automotor bonaerense finaliza este martes 9 de septiembre, según lo informado por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Este pago permite a los contribuyentes acceder a un descuento del 10% si se cumple con ciertos requisitos.

Requisitos para acceder al descuento en el pago del impuesto

ARBA destacó que los contribuyentes que no posean deudas y estén adheridos al débito automático tienen la posibilidad de recibir una bonificación significativa en su tributo. Este beneficio se extiende a quienes elijan pagar en cuotas.

Para facilitar el pago, se priorizan las opciones digitales. Los contribuyentes pueden realizar el abono a través de la página web de ARBA utilizando tarjeta de crédito o mediante cajeros automáticos, generando previamente un código de pago electrónico.

Opciones de pago disponibles para los contribuyentes

Además de las vías digitales, los interesados también pueden realizar el pago de manera presencial. Esto se puede hacer en entidades bancarias habilitadas y en centros de cobro de Provincia Net Pagos. Para quienes elijan la opción digital, está habilitada la funcionalidad de pago a través de Cuenta DNI, escaneando un código QR que se envía por correo electrónico y que tiene validez hasta el vencimiento de la cuota.

Pasos para adherir al débito automático y obtener beneficios

El proceso de adhesión al débito automático se realiza en la sección “Autogestión” de la web de ARBA, donde los contribuyentes deben ingresar su CUIT y Clave CIT. Posteriormente, deben seleccionar “Gestión de Débitos Automáticos” en el menú correspondiente. También existe la opción de registrar un CBU nuevo dentro de la misma área.

Es importante destacar que si se opta por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el efecto en el pago se reflejará en las siguientes cuotas, y no de forma inmediata.

