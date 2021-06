Hoy 25 de junio es el día del psicólogo social

¿Qué estudia la psicología social?

La Psicología Social puede ser definida de manera breve, como el estudio de las relaciones entre las personas, la relación del individuo con su ambiente social y los efectos que este medio social tiene sobre ellos.

Hoy la salud mental está en boca de la mayoría. Se habla de los efectos emocionales por la pandemia, de encierro, de pérdidas, de la depresión, las frustraciones y más. Creo imprescindible que estas cuestiones se hayan tenido en cuenta. Somos seres sociales, el contexto social nos toca, nos modifica, y no hay alguien que a esta altura no haya perdido algo, desde un trabajo hasta algún ser querido. Tampoco ayuda el no saber qué va a pasar, la incertidumbre está latente. Las ansiedades básicas o miedos básicos, son inherentes a todo ser humano, y hoy se encuentran magnificadas a causa del confinamiento y la pandemia en general, que experimentamos actualmente como sociedad. Las personas se encuentran con la denominada “crisis de ansiedad”.

Poder esclarecer desde el rol del psicólogo social el origen de los miedos básicos, nos lleva al análisis de la situación que vivimos como grupo social, ante la pandemia y el aislamiento.

Nuestra tarea como Psicólogos Sociales en esta época de incertidumbres y temores, es destrabar lo que obstaculiza el carácter irracional de esos miedos y poder transformarlos de manera colectiva.

Cecilia Villegas

Psicóloga social