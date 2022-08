House of the Dragons: Se estrenó el primer capítulo ¿Dónde verla?

Para los fanáticos de los dragones, se estrenó el primer capítulo de “House of the Dragons” a través de la plataforma de HBO Max.

¿De qué se trata House of the Dragons?

House of the Dragons es la precuela de Juego de Tronos. Está centrada en la casa Targaryen, 200 años de los hechos narrados en la ficción original. La familia Targaryen escapó de la destrucción de Valyria para asentarse en Rocadragón, desde donde Aegon I conquistó Poniente.

Los Targaryen son una gran familia que han ganado batallas criando y entrenando dragones para combatir, siempre bajo su escudo de un dragón de tres cabezas de gules que arroja llamas.

Pero todo Rey de Poniente tiene su fiel mano y ese es nada menos que Otto Hightower, que sirve con fidelidad y lealtad tanto a su rey como a su reino. Junto a él se encuentra Alicent Hightower, su hija y una de las mujeres más bellas de los Siete Reinos criada en la Fortaleza Roja.

El debut de House of the Dragon desarrolló ese inicio de conflicto con tempo moderado y una presentación de personajes con peso propio, como la Mano del Rey Otto Hightower y su hija Alicent, el navegante Lord Corlys Velaryon, el caballero dorniense Ser Criston Cole y Rhaenys Targaryen, la Reina que no Fue, otra precuela de Rhaenyra y Daenerys.

Como en aquellos capítulos iniciales de Game of Thrones, solo aparecieron primeros indicios de quién es quién, en una corte algo aburguesada por la falta de conflictos externos. Pero el título de “Los herederos del dragón” tiene su razón de ser. Si Aemma le recordó a Rhaenyra que “nuestro campo de batalla es el parto“, una secuencia aterradora del primer episodio lo hizo patente, al entremezclar escenas del torneo que celebra la llegada del heredero con la carnicería que sufre la reina al parir y que termina con su vida.

House of the Dragons: ¿Dónde verla?

House of the Dragons se verá exclusivamente por la señal de HBO y a través de la plataforma de HBO Max. A partir del viernes 26 de agosto podrá verse en TNT a las 22 horas, en Space a las 23 horas y e Warner Channel a la medianoche.

Mientras que el sábado 27, se repetirá el primer episodio a las 22 horas en TNT Series y a las 23 horas en Cinemax.

Mira el tráiler de House of the Dragons