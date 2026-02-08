Horror: mataron a golpes a un joven de 30 años a la salida de un boliche en Mar del Plata

Un violento episodio se produjo esta madrugada de este domingo en la localidad de Batán, partido de General Pueyrredon, donde una pelea iniciada frente a un local bailable terminó con la muerte de un hombre de 30 años.

La víctima fue identificada como Lucas Nahuel Larroque, quien recibió múltiples golpes y patadas en la cabeza mientras se encontraba tendido en el suelo.

El hecho ocurrió en la intersección de Colectora y calle 132. Según la reconstrucción preliminar, la discusión escaló rápidamente hasta que el agresor logró derribar a Larroque y continuó golpeándolo con extrema violencia, especialmente en la zona de la sien.

Personal de la comisaría octava encontró al joven inconsciente en el lugar y solicitó su traslado urgente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata. Sin embargo, pese al esfuerzo de los profesionales de la salud, el hombre falleció poco después de ingresar al centro asistencial a raíz de un traumatismo de cráneo severo con pérdida de masa encefálica.

Tras confirmarse el deceso, la fiscalía a cargo de Leandro Arévalo dispuso el cambio de carátula a “homicidio”.

En el lugar del ataque fue detenido un joven de 18 años, señalado por testigos como el autor material de la agresión. Además, durante el operativo, una mujer de 24 años fue demorada luego de intentar interferir violentamente con el trabajo de la Policía Científica para evitar la preservación de pruebas.

La Justicia ordenó la realización de la autopsia para determinar si las lesiones fueron provocadas exclusivamente por golpes de puño y patadas o si se utilizó algún objeto contundente. En paralelo, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para establecer si participaron más personas en la pelea.

La causa continúa en plena etapa investigativa.