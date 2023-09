Horror: Joven de 18 años fue asesinado de una puñalada durante una fiesta de 15

Una fiesta de cumpleaños en la localidad de General Villegas se convirtió en una tragedia cuando un adolescente de 18 años fue apuñalado mortalmente durante una pelea.

Según fuentes policiales, el presunto autor del crimen, un menor de 16 años, se encuentra detenido.

El trágico incidente tuvo lugar en un salón de fiestas ubicado en la calle Llorente, entre Castelli y Brown de esa ciudad bonaerense, cuándo dos jóvenes comenzaron a discutir acaloradamente, y en medio de la disputa, uno de ellos apuñaló al otro en el abdomen, causándole heridas fatales.

La víctima, identificada como Darío Lombardo, no pudo sobrevivir a la herida y falleció en el lugar.

Mientras tanto, el presunto agresor, un menor de 16 años, fue arrestado y posteriormente trasladado a un Centro Juvenil en la ciudad de Bahía Blanca, donde enfrentará las consecuencias legales de sus acciones.

La madre de Darío, Norma Andrade, dio detalles de lo ocurrido, señalando que la tragedia se desató durante una pelea entre dos jóvenes que aparentemente tenían rencillas previas, y su hijo se vio involucrado al tratar de intervenir para proteger a sus amigos.

En medio de la confrontación, uno de los implicados empuñó un cuchillo, lo que resultó en la herida fatal a Darío.

Visiblemente devastada por la pérdida de su hijo, compartió su dolor con los medios locales: "Hoy me tocó a mí y se me va la vida. Ya no lo voy a tener más conmigo, eso es lo que duele. ¿Quién me lo devuelve a mí? Yo ya perdí un hijo electrocutado, este es el segundo hijo que pierdo, imagínense el dolor".

La madre concluyó, expresando la profunda tristeza y angustia que siente: "Yo me encuentro sin cinco centavos en los bolsillos. El señor Rojo, secretario de Seguridad de Villegas, fue quien me compró las flores. Yo no estaba preparada para esto. Estoy preparada para que mi hijo estuviera hoy comiendo conmigo. No tengo consuelo, no tengo nada".