Horror: hallan a mujer muerta en aljibe y detienen a su cuidadora

El hallazgo de un cuerpo sin vida en una vivienda de Presidencia de la Plaza, Chaco, ha generado consternación en la comunidad. Este martes, la hija de una mujer de 68 años se encontró con un escenario perturbador: manchas de sangre y un cuchillo en el patio de la casa.

La intervención policial tras el descubrimiento

Preocupada por la ausencia de su madre, la hija llamó al 911 para reportar la situación. Al llegar al lugar, los efectivos policiales comenzaron un rastrillaje. Inicialmente no encontraron a la mujer; sin embargo, cuando revisaron el aljibe en el patio, descubrieron el cuerpo de Mirta Córdoba, a unos cuatro metros de profundidad.

Una médica forense fue llamada al lugar y certificó el deceso, notificando a la Justicia que se trataba de un posible homicidio.

Detención de la cuidadora y avances en la investigación

La investigación recayó en la Fiscalía de Género, liderada por Fernanda Abraam. Se ordenaron diversas pericias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Córdoba. En un giro rápido, las autoridades detuvieron a la cuidadora de la víctima, una mujer de 40 años, quien se encontraba en la vivienda al llegar la policía.

El caso fue caratulado como homicidio, y los investigadores esperan los resultados de las pericias y la autopsia para obtener más información sobre lo sucedido en esta trágica jornada.