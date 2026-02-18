Horror en Las Flores: Un hombre confesó que mató a su hermana tras una discusión

En horas de la mañana de este miércoles 18 de febrero de 2026, alrededor de las 9:45, personal policial tomó intervención en un grave episodio ocurrido en una vivienda del Barrio Pro Casa de la ciudad de Las Flores.

De acuerdo a la información recabada, un hombre de 35 años se presentó en la dependencia policial y manifestó que, tras una discusión mantenida durante la madrugada, había provocado la muerte de su hermana, una mujer de 37 años, por asfixia.

De manera inmediata, efectivos se trasladaron al domicilio señalado, donde constataron el fallecimiento de la mujer en el interior de una habitación. El lugar fue preservado a la espera del arribo de peritos y de las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, según informó el medio local Noticias Las Flores.

Intervino la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Iparraguirre, quien dispuso la aprehensión del acusado bajo la carátula de “Homicidio agravado por el vínculo”, ordenando además diversas diligencias relacionadas con el escenario del hecho y la recolección de testimonios.

En forma paralela, personal de la Estación de Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y la Familia, conforme a las directivas judiciales, lleva adelante tareas de recolección de información y declaraciones con el objetivo de determinar el móvil del crimen, teniendo en cuenta la existencia de una problemática familiar previa.