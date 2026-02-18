Horror en Las Flores: Un hombre confesó que mató a su hermana tras una discusión

En horas de la mañana de este miércoles 18 de febrero de 2026, alrededor de las 9:45, personal policial tomó intervención en un grave episodio ocurrido en una vivienda del Barrio Pro Casa de la ciudad de Las Flores.
De acuerdo a la información recabada, un hombre de 35 años se presentó en la dependencia policial y manifestó que, tras una discusión mantenida durante la madrugada, había provocado la muerte de su hermana, una mujer de 37 años, por asfixia.
Alerta sanitaria en Provincia de Buenos Aires: el mapa actualizado de lagunas y ríos invadidos por cianobacterias
De manera inmediata, efectivos se trasladaron al domicilio señalado, donde constataron el fallecimiento de la mujer en el interior de una habitación. El lugar fue preservado a la espera del arribo de peritos y de las directivas impartidas por la Fiscalía interviniente, según informó el medio local Noticias Las Flores.
Intervino la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Iparraguirre, quien dispuso la aprehensión del acusado bajo la carátula de “Homicidio agravado por el vínculo”, ordenando además diversas diligencias relacionadas con el escenario del hecho y la recolección de testimonios.
En forma paralela, personal de la Estación de Policía Comunal y de la Comisaría de la Mujer y la Familia, conforme a las directivas judiciales, lleva adelante tareas de recolección de información y declaraciones con el objetivo de determinar el móvil del crimen, teniendo en cuenta la existencia de una problemática familiar previa.