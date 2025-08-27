banner ad

Horror en General Belgrano: Tras altercado con su vecino, un hombre fue prendido fuego

Francisco Díaz

Un hecho que conmocionó a vecinos de la ciudad de General Belgrano ocurrió pasadas las 22 horas del martes 26 de agosto, cuando un hombre mayor de edad sufrió quemaduras luego de un altercado con otra persona. El episodio movilizó de inmediato a una ambulancia del SAME y a la Policía Local.

Al llegar al lugar, la víctima relató que había mantenido una pelea con otro hombre, quien presuntamente lo habría prendido fuego. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de inmediato al Hospital Municipal “Juan E. de la Fuente“, donde se evaluaba su derivación a un centro de mayor complejidad para recibir atención especializada atento la gravedad de las lesiones.

Efectivos de la Policía Comunal junto con personal del SAME, trabajaron coordinadamente en el lugar. Las autoridades continúan recabando información para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el hecho y dar con el responsable.

Más leídas