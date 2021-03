Hombre denuncia que le dieron un turno para vacunar a su papá que murió hace 11 años

Miguel Ángel Drozd realizó un descargo en su cuenta de Facebook donde relata el insólito hecho que pasó. “Increíble. Mi papá tiene turno para vacunarse hoy, aunque hace casi 11 años que falleció. Pero cuando lo necesitó, IOMA y todos le negaron cosas… Tuvimos que pagar todo, y años después, me reintegraron. Al ir a cobrar figuraba que ya retiraron el dinero. Espero reutilicen la vacuna en alguien mayor de edad y no por contactos”, relató el hombre de Berisso.

Según Drozd, un desconocido lo contactó vía Facebook para recordarle que debía asistir al Centro de Enseñanza y Atención de la Salud de Berisso para ser inmunizado contra el coronavirus.

“Al principio pensé que el turno era para mí. Después, cuando vi el número de DNI me di cuenta de que era el de mi papá que falleció de cáncer de páncreas hace más de una década“, contó el hombre.

Aún sin tener ningún antecedente de salud ni patologías de riesgo, Drozd se presentó en el centro de salud. “Fui a ver si me vacunaban a mí porque quizás se confundieron al seleccionar”, explicó, y además indicó que las autoridades del centro tomaron conocimiento del caso, le pidieron disculpas y le indicaron que no era la primera vez que sucedía algo así.

“La Coordinadora me explicó que ya pasó varias veces. Le pregunté si no podían usar las dosis para vacunar a mi mamá de 75 años que está inscripta hace más de un mes, pero sin turno. Me dijeron que no era posible”, cuenta Drozd.

La respuesta a su denuncia

De regreso a su casa, el hombre realizó una denuncia por la irregularidad en la página de Vacunación de la provincia de Buenos Aires. A partir de esta denuncia, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires explica que estos casos suceden muy a menudo.

“No es la primera vez que se le asigna un turno a una persona que falleció. Es un error que se resuelve en el momento porque al no presentarse la persona con el DNI se cae el turno“.

Pero, ante esta situación atípica explicaron que se encuentran investigando el caso. “Es raro que se le haya asignado un turno porque falleció hace 10 años. Por otro lado, la forma en que esta persona es notificada también es inusual y estamos averiguando qué fue lo que pasó”.

“Quien sea que lo haya hecho se tomó el trabajo de inscribir al padre de Drozd, poner su número de documento y luego le envió al hijo el comprobante”, manifestaron desde la cartera sanitaria bonaerense.